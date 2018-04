Grupo invade prédio em SP pela porta da frente Quatro homens invadiram um prédio na Avenida Aclimação, na zona sul da capital paulista, e levaram US$ 10 mil, um relógio de diamantes e objetos pessoais dos moradores de três apartamentos. Eram 6h20 de ontem quando um professor saía para a aula e foi dominado no elevador. Os bandidos tinham as chaves do portão e o porteiro só chega às 7 horas. O grupo fugiu como entrou, pela porta da frente.