Grupo invade gráfica e mantém dez reféns em SP

Quatro homens armados invadiram uma gráfica e fizeram dez pessoas reféns na manhã desta segunda-feira, 13, durante uma tentativa de assalto na Rua Imbaçal, no Parque XV de Novembro, zona leste de São Paulo.

De acordo com informações iniciais da polícia, os suspeitos entraram na gráfica por volta das 8 horas e renderam os seis funcionários. Em seguida, o proprietário do local e seus familiares, que moram na parte superior do imóvel, também foram dominados.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos trancaram os funcionários em um banheiro nos fundos do estabelecimento, e os moradores num cômodo da casa. Após 40 minutos de negociação, três criminosos se renderam. O quarto suspeito tentou fugir, mas foi detido tentando pular o muro da casa vizinha. Os reféns foram libertados ilesos e o caso foi registrado no 103.º Distrito Policial.