Grupo invade gráfica e explode caixa eletrônico em Guarulhos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Criminosos explodiram, por volta das 3h30 desta madrugada de terça-feira, 9, um caixa eletrônico instalado no interior da Gráfica Bandeirantes, localizada na altura do nº 1.000 da Rua Tamotsu Iwasse, no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Policiais militares da 2ª Companhia do 31º Batalhão conversaram com alguns funcionários da empresa e foram informados que eram pelo menos cinco bandidos. O grupo invadiu a gráfica pelos fundos do terreno e investiu contra a máquina, fugindo também pelo mesmo setor da gráfica.

Não se sabe ainda se algum valor foi levado do caixa. O caso foi encaminhado para o plantão do 7º Distrito Policial da cidade, no bairro São João.