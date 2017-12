Grupo faz protesto em frente ao prédio de Haddad durante a madrugada

Cerca de 150 pessoas fizeram durante a madrugada manifestação em frente ao prédio do prefeito Fernando Haddad, no Paraíso, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o ato foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Eles exigem a libertação de um homem preso na manhã de ontem, que pertence ao grupo e foi detido por furtar energia para abastecer um prédio ocupado pelo MTST no centro de São Paulo.

O grupo começou a protestar nessa segunda-feira por volta das 23h. De acordo com a PM, eles passaram pelo prédio da Prefeitura, no Viaduto do Chá, e depois se dirigiram ao prédio do prefeito. Por volta das 6h30, o MTST saiu do local em direção ao centro de São Paulo.