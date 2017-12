Grupo faz protesto em frente à clínica de David Uip

Às 19h30 desta sexta (16), um grupo de cerca de 35 pessoas colou faixas em frente à clínica particular do novo secretário de Saúde do Estado, David Uip, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Protestando contra a privatização da saúde pública, eles iniciaram a manifestação em frente ao Hospital das Clínicas e foram a pé até a clínica particular. Até o momento, o protesto é pacífico e acompanhado por uma viatura da Polícia Militar

A reportagem confirmou que o médico Uip encontra-se dentro da clínica.

O grupo é o mesmo que na última terça-feira tentou invadir o Hospital Sírio Libanês e teve de ser contido pela polícia. A manifestação de hoje é a terceira realizada pelo grupo, que se intitula Fórum Popular de Saúde de São Paulo. O motivo dessa terceira manifestação é comemorar a saída do secretário da Saúde Giovanni Guido Cerri, que pediu demissão na última quarta-feira. Segundo os integrantes, a demissão foi uma vitória obtida por pressão do grupo.