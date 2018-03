Grupo faz novo protesto contra reajuste do ônibus em SP

SÃO PAULO - Cerca de 40 manifestantes do Movimento Passe Livre bloqueavam uma faixa da direita da Avenida Rebouças, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 24. O grupo protestava mais uma vez contra o aumento da tarifa do transporte público, que passou para R$ 3.

Segundo a Polícia Militar (PM), os manifestantes saíram do Largo da Batata, em Pinheiros, por volta das 15 horas, e por volta das 16h15 estavam ocupando uma faixa da Avenida Rebouças. O grupo foi retirado da via pelo policiamento e levado para um estacionamento, na região da Rua Capitão Antônio Rosa, no sentido centro.