Grupo faz dez reféns em loja de conveniência Criminosos armados invadiram a loja de conveniência de um posto Shell 24 horas na Avenida Professor Francisco Morato, no Butantã, zona oeste de São Paulo, e fizeram dez reféns - entre clientes e funcionários. Foi na madrugada de ontem. Eles entraram no local por volta das 3h45 e tinham como alvo um caixa eletrônico. O bando arrombou a máquina com um maçarico, tirou o dinheiro e fugiu. O valor roubado não foi divulgado. Policiais militares chegaram ao local cerca de dez minutos depois, fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido. Para funcionários, criminosos passaram um trote para despistar a PM, que verificou o local pouco antes do assalto.