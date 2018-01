Grupo faz arrastão em prédio de SP e leva imagens de câmera

Seis homens invadiram e roubaram nesta terça-feira, 15, quatro apartamentos num edifício na Rua Marquês de Valença, na Mooca, zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), nenhum dos moradores ficou ferido na ação que durou mais de três horas.

O grupo invadiu o prédio por volta das 6 horas e levou joias, celulares, documentos, R$ 12.740 em dinheiro, além de produtos eletrônicos e computadores. O bando entrou no local depois de render os porteiros na troca de turno.

De acordo com a SSP, os assaltantes roubaram apartamentos localizados nos andares 2, 8, 11 e 14. Na fuga, os seis roubaram um computador com a gravação da ação da quadrilha e destruiu outro computador do sistema de monitoramento do edifício. Eles fugiram em dois carros com as placas cobertas. Até às 19 horas, ninguém havia sido preso.

O caso foi registrado no 57º Distrito Policial e será investigado pelo Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).