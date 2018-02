Grupo faz arrastão em festa e fere convidados Quatro assaltantes fizeram um arrastão em uma festa em Itanhaém, na Baixada Santista, e feriram duas vítimas com golpes de faca. Armados de revólveres, os ladrões invadiram a casa e levaram carteiras, correntes de ouro, relógios, cartões e celulares de 40 convidados. O grupo fugiu com o Honda Civic do dono da casa, mas foram perseguidos pela polícia. Os assaltantes bateram o carro e a polícia prendeu Diego Soares de Jesus, de 20 anos, suspeito de ser o motorista. Os outros fugiram.