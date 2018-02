Grupo faz arrastão em cantina da zona leste de São Paulo

Ítalo Reis, do estadao.com.br,

Cerca de oito homens invadiram um restaurante na noite de sexta-feira e realizaram um arrastão no Brás, na zona leste de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar. O crime ocorreu por volta das 22h, quando ainda havia clientes no local.

De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir em direção ao centro da cidade logo após o assalto. Os policiais foram acionados, mas não encontraram suspeitos na região. Não há informações de feridos. A unidade da Rua do Gasômetro da Cantina Gigio confirmou que houve o arrastão no local, mas não deu outros detalhes.

O caso foi encaminhado para o 8.º Distrito Policial (Brás), que não quis dar informações sobre o crime por telefone. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi procurada, mas ainda não tinha informações sobre o caso.

No início desta semana, um restaurante na zona sul também sofreu um arrastão. Cinco homens armados invadiram o La Tambouille, no Itaim-Bibi, roubaram o caixa do estabelecimento, o vigia e ao menos uma das clientes. Segundo testemunhas, a ação foi rápida.