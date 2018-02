Grupo explode caixas eletrônicos dentro da Dr. Oetker, na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um grupo de criminosos explodiu dois caixas eletrônicos do Santander, por volta das 3 horas desta madrugada quinta-feira, 1, dentro da fábrica alimentícia Dr. Oetker, localizada na Rua Joaquim Lapas Veiga, junto à Rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro 16,7, no Jardim do Lago, região do Rio Pequeno, na zona oeste da capital paulista.

Os bandidos invadiram a empresa após render os vigilantes. Policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão foram acionados, mas não chegaram a tempo de deter algum suspeito. Até as 6 horas desta manhã, não havia mais detalhes sobre a ocorrência. Por volta das 5 horas, horário em que alguns funcionários chegavam à empresa, ainda havia várias viaturas em frente à fábrica. O caso foi encaminhado para o plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi. Não se sabe ainda se algum valor foi levado das máquinas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ataques. Esse é o 22º ataque a caixas eletrônicos na Região Metropolitana de São Paulo apurado pelo estadão.com.br durante o período noturno em 2012. Foram sete casos na capital e outros 15 na Grande São Paulo, nas cidades de Guarulhos (3), Cotia (3), Osasco (2), Santo André (2), Itaquaquecetuba, Carapicuíba, Barueri, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes. Em 17 dos 22 casos, os criminosos utilizaram explosivos. Seis criminosos foram presos em flagrante. Em 2011, ocorreram pelo menos 145 casos na Região Metropolitana.