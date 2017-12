Grupo explode caixas eletrônicas em duas agências de Icém

SOROCABA - Uma quadrilha explodiu duas agências bancárias na região central de Icém, no extremo norte do Estado de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 27. Os criminosos estavam em dois carros e fizeram vários disparos com armas de fogo para intimidar os 7,2 mil moradores da cidade.

Pelo menos dois caixas foram explodidos em cada agência. Um dos bancos já havia sido atacado em maio deste ano e acabara de ser reaberto. Os bandidos fugiram e ninguém foi preso. A quantia roubada não foi informada.

Ataques no interior. Foi o quinto ataque a caixas de bancos com explosivos em menos de uma semana no interior. Na madrugada deste domingo, 26, um bando armado explodiu um caixa eletrônico instalado num posto de combustíveis, no Jardim Rosolem, em Hortolândia, na região de Campinas. Funcionários e clientes do posto foram rendidos durante a ação. A explosão destruiu o estabelecimento, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, 22, uma quadrilha explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal em Araçoiaba da Serra. No dia anterior, foram atacadas agências em Ituverava e Bofete.