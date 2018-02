Grupo explode caixa eletrônico na zona leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos na capital paulista. Eram 2 horas desta madrugada de terça-feira, 12, quando um caixa da rede Banco 24 Horas foi explodido por criminosos dentro de uma galeria de lojas localizada na altura do nº 349 da Rua Américo Salvador Novelli, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo.

Uma testemunha que ligou para o 190 viu vários homens deixando o local em um carro preto após a explosão. Aparentemente nada foi levado do caixa que ficou bastante destruído. Outros dois caixas instalados ao lado nada sofreram. Uma das lojas, segundo a polícia, também foi danificada. Nenhum suspeito havia sido detido até as 5h45. O caso foi registrado no 32º Distrito Policial, de Itaquera.

Casos - De janeiro até julho, já são 83 casos de ataques a caixas eletrônicos ocorridos, no período noturno, na região metropolitana de São Paulo e apurados pela reportagem do estadão.com.br. Foram 44 casos na Capital e 39 nas cidades da Grande São Paulo. Em 57 dos 83 casos, os criminosos estavam munidos de explosivos segundo a polícia.