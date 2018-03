Grupo explode caixa eletrônico em loja na Vila Andrade

SÃO PAULO - Um grupo explodiu um caixa eletrônico de uma loja na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 28. Segundo a Polícia Militar, um policial ficou ferido de raspão após uma troca de tiros entre os suspeitos e a corporação.

O crime aconteceu às 4h48 na altura do número 5.000 da Avenida Giovanni Gronchi. A PM não informou se alguém foi preso e se alguma quantia chegou a ser levada do local. O 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi) está responsável pela ocorrência.

Ônibus incendiado no Tremembé. Na noite desta quarta-feira, 27, um ônibus foi incendiado durante manifestação no Tremembé, zona norte. O caso aconteceu às 20h30 na altura do número 452 da Rua Ushikichi Kamiya.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O veículo ficou atravessado na pista e as chamas chegaram a atingir a fachada de uma loja próxima. A Polícia Militar não informou o motivo do protesto nem se alguém foi preso. O 73º DP (Jaçanã) investiga o caso.