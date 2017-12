Grupo explode caixa eletrônico em frente a base da PM no interior

SOROCABA - Criminosos armados com fuzis explodiram um caixa eletrônico em frente a uma base da Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira, 22, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A explosão destruiu o quiosque da Caixa Econômica Federal onde o equipamento estava instalado, na região central da cidade.

O grupo atirou contra a base e atingiu uma viatura da PM. Na fuga, os criminosos atacaram também uma viatura da Polícia Militar Rodoviária. Ninguém ficou ferido. O bando, com pelo menos seis homens, fugiu levando o dinheiro. A quantia roubada não foi informada.

Ataques. Foi o terceiro ataque a caixas eletrônicos em 24 horas no interior e, segundo a Polícia Civil, mostra que as quadrilhas mudaram de estratégia, depois que os bancos passaram a esvaziar os caixas nos fins de semana. Os assaltos com explosivos, agora, acontecem no meio da semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na terça-feira, 21, pelo menos oito homens explodiram e roubaram dois caixas eletrônicos da Caixa em Ituverava, na região norte do Estado. Marcas de sangue encontradas no local da explosão indica que um dos criminosos se feriu durante o ataque.

No mesmo dia, outro banco foi atacado em Bofete, na região de Botucatu. Os bandidos arrombaram uma agência do Bradesco e instalavam explosivos, quando a PM chegou ao local. Após intensa troca de tiros, os criminosos fugiram sem levar nada. Na fuga, eles deixaram para trás um fuzil calibre 762 de uso exclusivo das forças militares. A agência ficou fechada para o reparo dos estragos. Ninguém foi preso.