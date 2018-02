Grupo explode caixa eletrônico em agência bancária na zona sul da capital

SÃO PAULO - Criminosos explodiram, por volta das 4 horas desta manhã de quinta-feira, 28, um dos caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Bradesco localizada na altura do nº 2.103 da Avenida Miguel Stéfano, na Água Funda, zona sul da capital paulista.

No momento em que policiais militares da 4ª Companhia do 46º Batalhão chegaram no local, os bandidos já haviam fugido e até o momento ninguém foi preso. Não se sabe se algum valor foi levado pelos autores do ataque, que será registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol. São pelo menos oito ataques a caixas eletrônicos

De janeiro até agora, a reportagem do estadão.com.br apurou 57 casos de ataques a caixas eletrônicos na Região Metropolitana. Foram 23 casos na capital e 34 na Grande São Paulo. Dos 57 ataques, 34 ocorreram com a utilização de explosivos. Os maiores alvos dos bandidos foram as agências bancárias (25 casos), supermercados (13) e postos de combustível (5). Foram 13 ataques em janeiro, oito em fevereiro, 15 em março, seis em abril, sete em maio e oito em junho.