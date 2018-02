Grupo Estado concorre a 3 prêmios da CNT

O Estado foi indicado nas categorias Fotografia, com Viagem à Lua, de Dida Sampaio - publicada em 17 de julho no Metrópole -, e Impresso, com a reportagem 6.000 Quilômetros de Ônibus de São Paulo ao Peru, do jornalista Pablo Pereira, publicada em 14 de agosto também no caderno Metrópole. Na categoria Rádio, concorre a reportagem Motos - Paixões Perigosas, veiculada na Rádio Eldorado (atual Estadão/ESPN).

"O prêmio procura estimular a produção de matérias jornalísticas a respeito da atividade transportadora, para que a sociedade possa refletir com mais conhecimento sobre a importância do setor", informou a CNT.

Os vencedores serão escolhidos pelos jurados Xico Vargas (jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação), Paulo Tarso Vilela de Resende (professor da Fundação Dom Cabral), Teodomiro Braga (jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação), Sérgio Dávila (jornalista da Folha de S. Paulo) e Baptista de Almeida (jornalista dos Diários Associados).