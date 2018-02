Grupo especial do MP vai proteger animais O Ministério Público do Estado de São Paulo criou um Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano (Gecap), que vai combater casos de maus-tratos, ferimentos e mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A proposta de criação do grupo especial foi aprovada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Os promotores que integrarão o novo grupo de trabalho serão indicados em 30 dias.