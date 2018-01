Grupo é resgatado após passar noite perdido em mata no ABC

Os bombeiros conseguiram resgatar na manhã desta terça-feira, 3, as oito pessoas que estavam perdidas em uma trilha, na região da Represa Billings, em São Bernardo do Campo, ABC paulista. O grupo estava perdido desde a noite de segunda-feira e se comunicava com as equipes de resgate através de telefone celular. Segundo o Corpo de Bombeiros, as pessoas foram retiradas da mata por volta das 9 horas. Todas passam bem.