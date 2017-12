Grupo é preso após assaltar posto de gasolina na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO- Quatro homens foram detidos na noite desta segunda-feira, 5, depois de assaltar um posto de gasolina na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Com os assaltantes, a Polícia Militar encontrou um revólver calibre 38 com a numeração e o emblema raspados, que, aparentemente, pertence à corporação policial.

Segundo a PM, dois dos assaltantes eram procurados da Justiça, pois receberam o indulto de Páscoa e não voltaram mais à penitenciária. O grupo levou dinheiro e produtos da loja de conveniência do posto e fugiu em um Gol cinza em direção à rua Rubens Raul da Silva, onde foi capturado. Até às 22h30, a polícia não havia contabilizado o produto do furto. O caso está sendo registrado no 72º DP.