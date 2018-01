Grupo é preso após assaltar drogaria no Alto de Pinheiros

Cinco assaltantes, entre eles um suposto adolescente, foram detidos, por volta da 1h30 desta sexta-feira, 15, após assaltarem uma loja da Droga Raia localizada na Praça Pan-Americana, no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Ocupando um Gol, modelo antigo, o quinteto foi localizado por viaturas da 4ª Companhia do 23º Batalhão e detido 15 minutos depois do assalto na esquina da Rua Cardeal Arcoverde com a Avenida Rebouças. Nenhuma arma foi encontrada com o grupo.

Os policiais suspeitam que os assaltantes, durante a fuga, tenham se desfeito da arma. Segundo a PM, não se sabe ainda o valor em dinheiro roubado no assalto pois havia uma certa quantia com cada um dos detidos. O caso está sendo apresentado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.