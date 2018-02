Grupo é preso ao tentar furtar caixa eletrônico Três bandidos foram presos às 4 horas de ontem quando arrombavam caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na Água Rasa, na zona leste de São Paulo. Durante a ação dos ladrões, a segurança do banco recebeu um alerta. Policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) flagraram o trio. Duas máquinas já haviam sido arrombadas. Outros homens fugiram em um Corsa. Com o trio, que veio ontem de Santa Catarina para São Paulo, os policiais apreenderam R$ 86 mil e ferramentas.