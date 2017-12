Grupo é detido suspeito de roubar placas de túmulos

SÃO PAULO - Policiais Militares detiveram na madrugada dessa segunda-feira, 24, dois homens e duas mulheres suspeitos de furtar 29 placas de túmulos de cemitérios da cidade. Os objetos estavam em uma carroça que era empurrada com dificuldade pelos quatro na esquina das rua David Bigio e Rodolfo Miranda, no Bom Retiro, onde foram abordados por PMs.

Uma das placas, retirada do cemitério da Consolação, é da família do escritor Monteiro Lobato.Segundo a Polícia Civil, os suspeitos disseram que foram cooptados por uma pessoa que não conhecem para vender as placas na região do Bom Retiro. O caso foi registrado no 2°DP (Bom Retiro) como receptação e formação de quadrilha.