Nas prisões de nigerianos em 2010, a polícia apreendeu vários celulares que, segundo o delegado seccional Aldo Galiano, são cadastrados com CPFs de outras pessoas. "É falsidade ideológica", disse Galiano. Muitas lojas, como salões de cabeleireiros no centro, têm telefones clandestinos, de onde os africanos falam com outros países sem pagar nada.