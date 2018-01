Grupo detido em galpão usado para guardar videobingos em SP

Uma denúncia anônima levou policiais militares do 42º Batalhão, no final da noite desta sexta-feira, 28, a encontrar, na zona norte da cidade de Osasco, região oeste da Grande São Paulo, sete homens suspeitos de envolvimento com roubo de cargas e assaltos a caixas eletrônicos. Com o grupo foram apreendidas duas armas e um maçarico.

A informação que chegou aos policiais dava conta de um grupo dentro de uma transportadora na altura do nº 100 da Rua Arinos, no Jardim Três Montanhas. No momento em que os PMs chegaram no galpão da empresa, sete pessoas realizavam a transferência de uma carga de tecidos de um caminhão para outro. No galpão também havia cargas de arroz e leite, igualmente suspeitas de serem roubadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apenas de pequena parte do material encontrado os suspeitos, entre eles um adolescente, conseguiram apresentar uma nota fiscal, mas não se sabe ainda se é verdadeira ou não. O que mais intrigou os policiais foi o encontro de dois fuzis, calibres 228 e 9 mm, e um maçarico guardados na cabine do vigia. Os sete homens, assim como o vigia, suspeito de ter permitido a entrada do grupo no galpão, foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, do Jardim Helena Maria.

Até as 4h15 deste sábado, o delegado de Osasco não havia definido quais dos detidos seria autuado em flagrante, eventualmente por porte ilegal, formação de quadrilha e até receptação, quando fica confirmada a origem ilegal (roubo ou furto) do material encontrado em poder do detido.

M á q u i n a s - Em outra parte do galpão da transportadora, os PMs encontraram cerca de 100 máquinas de videobingo, material apreendido nos últimos 15 dias pelas polícias Civil e Militar. O local, segundo a PM, é usado pela Polícia Civil como depósito de máquinas apreendidas. Neste caso, a transportadora fica como fiel depositária das máquinas. Todas as máquinas estavam devidamente lacradas e com a identificação do número de boletim de ocorrência e das delegacias onde a apreensão foi registrada, entre elas 2º, 4º, 6º e 10º Dps.