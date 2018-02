A Polícia Federal desmantelou ontem, com a operação Déjà-Vú 2, esquema de desvio de recursos do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), por meio de duas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips). Foram presas 16 pessoas em 4 Estados e em Brasília. Ao menos R$ 11 milhões foram desviados em três anos de fraude. O grupo simulava contratos de prestação de serviços.