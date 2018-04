Grupo de traficantes é detido na 4ª madrugada da PM na Cracolândia

SÃO PAULO - Na quarta madrugada consecutiva de operação nas ruas da Cracolândia, região central da capital paulista, policiais militares do Batalhão de Choque e do 13º Batalhão de Área detiveram um grupo de sete supostos traficantes que mantinha um ponto de venda de droga em uma pensão na altura do nº 55 da Rua Helvetia.

Com os detidos, nenhuma deles portando documentos e todos aparentemente maiores de 18 anos, os policiais apreenderam um total de 520 pedras de crack, R$ 1.500,00, em dinheiro, três balanças (duas digitais), 18 relógios, possivelmente roubados, e material diverso para embalagem e consumo do crack. O grupo foi encaminhado para o plantão do 77º Distrito Policial, de Santa Cecília. Três dos homens levados para a delegacia acabaram liberados pois a polícia entendeu que eles não tinham envolvimento com o tráfico.

A Ação Integrada Centro Legal teve início na manhã do último dia 3. Com a prisão ocorrida nesta madrugada, o número do presos na região desde a última terça-feira chega a 27, sendo que 16 eram pessoas procuradas pela justiça. No último boletim divulgado pela PM, no início da noite de sexta-feira, 6, chegavam a 1.046 as abordagens policiais realizadas.

Os agentes de saúde ligados à Prefeitura de São Paulo haviam abordado 214 usuários de drogas; destes, 12 aceitaram ser encaminhados para atendimento médico e eventual tratamento contra a dependência química. Pelo menos 15 toneladas de lixo já foram retiradas da região.

