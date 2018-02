Grupo de sem-teto faz ato na Rua Bela Cintra Sem-teto fizeram ontem manifestação em um edifício da Rua Bela Cintra, na região central. No local funcionam secretarias do Estado. Parte do grupo invadiu o prédio, segundo a Polícia Militar. O governo não confirmou a invasão. De acordo com a PM, o ato começou às 10h30. Os manifestantes ocuparam uma faixa da Bela Cintra até as 11h e o trânsito ficou lento.