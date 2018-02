Grupo de jovens faz ataques na Paulista

SÃO PAULO - Um grupo de jovens fez dois ataques contra jovens que passavam pela Avenida Paulista no começo desta manhã. As três vítimas têm idades entre 20 e 23 anos, segundo a polícia.

Segundo informações da 5ºDP, os quatro menores, com idades entre 16 e 17 anos, e um maior, de 19 anos, fizeram o primeiro ataque contra dois jovens, por volta das 6h30. Um deles ficou com vários ferimentos no rosto após ser agredido com duas lâmpadas usadas como arma.

Ele foi levado para o Hospital Oswaldo Cruz e já foi liberado. O outro ferido permanece em observação no Hospital Vergueiro, de acordo com a Polícia Militar.

O segundo ataque foi logo depois, contra outro jovem, que estava sozinho e por não sofrer muitos ferimentos não precisou de atendimento médico, segundo a PM.

De acordo com a polícia, não há informação de que o grupo é formado por skinheads, pois apresentam cabelos normais. "Skinhead" significa "cabeça raspada" em inglês.