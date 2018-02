Grupo de 400 pessoas invade prédio na Duque de Caxias, no centro de SP

SÃO PAULO - Cerca de 400 pessoas invadiram, na madrugada deste domingo, 28, um prédio comercial na Avenida Duque de Caxias, na República, centro da capital paulista. A ocupação, de acordo com a Polícia Militar, já dura sete horas. Não houve confronto e a ação acontece de forma pacífica, afirma a Polícia Civil.

Dois zeladores estavam no edifício local no momento da invasão. Segundo agentes do 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde a ocupação foi registrada, os homens não foram agredidos, mas continuam no edifício.

Entre as 400 sem-teto que invadiram o prédio, há crianças e mulheres. O prédio de salas comerciais estava vazio e com placas para ser alugado, afirma a PM.

Para lembrar. Há pouco menos de um ano, famílias sem-teto invadiram um prédio na altura do número 613 da Avenida São João, também no centro da capital paulista. Na mesma madrugada, outros nove prédios abandonados foram ocupados por mais de 3 mil integrantes de 13 movimentos de sem-teto.

As famílias permaneceram no prédio da São João durante três dias e deixaram o local após a Justiça decidir pela reintegração de posse. O edifício sediou o Cineasta Hotel, fechado, na época, há cerca de dez anos. O prédio já havia sido desapropriado pela Prefeitura para virar residência de artistas aposentados.