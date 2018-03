Grupo de 400 famílias sem-teto diz que vai resistir a reintegração de posse

A Justiça autorizou a reintegração de posse de um terreno ocupado por 400 famílias, em Sumaré, região metropolitana de Campinas. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) afirmou que o grupo decidiu que vai resistir à Polícia Militar.

Os sem-teto estão no terreno, no Jardim Denadai, desde 2009. Eles denominaram o local, propriedade de uma empresa de Paulínia, como Ocupação Zumbi dos Palmares.

"Já existe a ordem de reintegração, que pode acontecer a qualquer momento", afirmou o coordenador do MTST, Guilherme Boulos.

Ele afirma que a desocupação não tem sentido, já que as famílias já têm para onde ir no começo do ano que vem. "As casas estão em construção pelo Minha Casa - Minha Vida, vão ser entregues no começo do ano que vem e querem despejar", disse.