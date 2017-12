Grupo de 24 internos fogem da Fundação Casa na zona leste

Ricardo Valota do estadao.com.br,

Um grupo de 24 jovens e adolescentes fugiu, por volta das 14h deste sábado, da unidade de Vila Conceição, região de Guaianazes, zona leste da capital paulista, da Fundação Casa (antiga Febem). Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, a unidade tem capacidade para abrigar 60 jovens, mas havia 51 internos no momento da fuga, ocorrida pela porta da frente. Até as 16h, oito adolescentes haviam sido recapturados pela Polícia Militar. Na fuga, cujos detalhes ainda estão sendo apurados, três funcionários ficaram feridos, a princípio sem gravidade, e foram encaminhados ao pronto-socorro da região. Nenhum dos menores portava armas no momento da fuga.