Grupo coloca fogo em ônibus na zona leste de São Paulo

Um ônibus foi incêndiado por volta das 16h desta quinta-feira, 9, na Avenida Nordestina, altura do 3.700, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, pouco antes de a Polícia Militar chegar.

De acordo com a PM, um grupo mandou que os passageiros se retirassem do veículo e ateou fogo no coletivo. De acordo com os policiais, um latrocínio que ocorreu nas redondezas quarta-feira, 8, pode ter sido o motivo para o ato de vandalismo. A PM não tinha mais detalhes sobre o crime que teria provocado a reação violenta do grupo.

O caso foi registrado no 32º DP (Itaquera). A zona leste tem sofrido ataques a ônibus em protestos de moradores. Foram pelo menos cinco casos só neste ano. Em um deles, na segunda-feira, 6, seis criminosos incendiaram um veículo em Guaianases. O motivo seria a proibição de bailes funk.