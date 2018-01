Grupo atira contra banco e tenta roubar caixa de supermercado

Ricardo Valota e Daniela do Canto, Central de Notícias,

Estilhaços da porta da agência do Banco do Brasil em Pirituba. Foto: Werther Santana/AE

Dois bandidos foram presos na madrugada desta quinta-feira, 28, na região da Vila Jaguará, zona oeste de São Paulo, quando tentavam arrombar um caixa eletrônico do Supermercado Dia. A quadrilha era formada por pelo menos mais 14 homens que tentaram despistar o roubo atirando contra uma agência do Banco do Brasil em Pirituba.

A caminho do banco, os policiais acabaram passando em frente ao supermercado e flagraram dois homens tentado arrombar o caixa. Os criminosos foram detidos e um deles foi baleado na perna.

O restante da quadrilha conseguiu fugir ao perceber a aproximação da PM. Na esquina da Rua Adão Gonçalves com a Rua Luiz Pinto, próximo ao supermercado, a PM encontrou um carro usado pelos assaltantes com maçaricos em seu interior.

O criminoso baleado foi encaminhado ao Hospital Municipal Antônio Giglio, no centro de Osasco, e o outro detido foi levado para o 33º Distrito Policial, de Pirituba.