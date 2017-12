Grupo ateia fogo em ônibus na zona leste

Atualizado às 20h10

Um grupo queimou um ônibus e apedrejou outro coletivo na Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste da capital, no fim da tarde deste sábado, 22. Bombeiros conseguiram apagar as chamas, mas o coletivo incendiado ficou destruído. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, homens da Força Tática foram até o local e entraram em confronto com os responsáveis pela depredação. A PM foi chamada por moradores do bairro, que estavam assustados. Três pessoas foram detidas e levadas ao 53º. Distrito Policial (Parque do Carmo), segundo a Polícia Civil.

A PM informou que o motivo do vandalismo foi a morte de três pessoas, entre elas um menor de idade, na madrugada da última quarta-feira, 19. A polícia, porém, não soube informar detalhes sobre o caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por causa do embate entre o grupo e os policiais, a avenida Jacu-Pêssego ficou totalmente bloqueada no sentido Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, até as 20 horas.