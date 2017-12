Grupo ataca e incendeia vagão de trem em Sorocaba, no interior de SP

SOROCABA - Um grupo atacou um trem e incendiou um vagão carregado com celulose, na tarde desta terça-feira, 21, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. A composição passava em baixa velocidade pelo bairro Wanel Ville, na zona oeste da cidade, quando o bando subiu em um dos vagões, provavelmente com a intenção de saquear a carga. Ao verificar que o vagão estava carregado com celulose, matéria prima para a fabricação de papel, os suspeitos teriam decidido atear fogo.

Os operadores da composição conseguiram desengatar o vagão para evitar que as labaredas atingissem o restante do trem. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba deslocou uma equipe para apagar as chamas. Não houve feridos. De acordo com a empresa América Latina Logística (ALL), concessionária da ferrovia, o ataque ao trem foi uma ação de vandalismo. Com o desengate do vagão incendiado, o restante da composição seguiu a viagem para o Porto de Santos.