Grupo assalta posto de gasolina e arromba caixa eletrônico no Morumbi

SÃO PAULO - Um caixa eletrônico instalado dentro da loja de conveniência do posto de combustíveis localizado no número 860 da Avenida Professor Francisco Morato, na região do Morumbi, foi alvo de bandidos por volta das 3h45 da madrugada de terça-feira, 8.

Armados, os criminosos teriam rendido cerca de 10 pessoas, entre clientes e funcionários, para assaltar o posto e ter acesso à maquina, que foi arrombada na altura do cofre com o auxílio de um maçarico. Não se sabe ainda o valor levado pela quadrilha.

Policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão, acionados às 3h55, chegaram ao local, realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi detido. Até as 5h30, a polícia não tinha mais detalhes do roubo, que será registrado no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia.