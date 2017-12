Grupo assalta joalheria em Taubaté

SÃO PAULO - Quatro homens assaltaram ontem uma joalheira no centro de Taubaté, interior de São Paulo. Eles levaram pulseiras, anéis e colares. Dois criminosos armados entraram no estabelecimento, localizado na Rua Chiquinha de Mattos, enquanto a outra dupla esperava os comparsas em uma moto do lado de fora. A quadrilha deixou a loja em um carro e uma moto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e houve perseguição. Durante a fuga, os bandidos abandonaram a moto, que era roubada, e, para conseguir escapar, roubaram um veículo de passeio. Ao entrar na Via Dutra, o motorista perdeu o controle da direção e, depois bater em um carro, o veículo foi abandonado na rua e os assaltantes escaparam a pé.

Até a manhã desta terça-feira, 19, ninguém havia sido preso.