Grupo assalta joalheria em hipermercado de São Paulo

SÃO PAULO - Uma lotérica e uma joalheria foram alvo de assaltantes, por volta das 20h30 da última sexta-feira, 2, no interior do Hipermercado Carrefour, localizado no km 11,5 da Rodovia Anchieta, na Vila Vermelha, região do Sacomã, zona sul de São Paulo.

Fortemente armados, os criminosos, após os dois assaltos, fugiram em um veículo de passeio e quatro motos. Policiais Militares do 46º Batalhão não localizaram nenhum suspeito.

A Assessoria de Imprensa do Carrefour não passou mais detalhes e afirmou que o setor de gerenciamento de crise da empresa vai apurar os dados e passá-los para a polícia, inclusive as imagens do circuito interno de TV. A ocorrência será registrada no 26º Distrito Policial, do Sacomã.