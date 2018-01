Cerca de cinco suspeitos armados assaltaram, no fim da manhã desta sexta-feira, 13, uma agência do banco Bradesco, na Avenida Vital Brasil, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Segundo informações iniciais da PM, por volta do meio-dia a polícia foi acionada, por conta de cinco suspeitos no local. A PM não tem informações se houve tiroteio. Ninguém foi preso.