Grupo assalta agência bancária em campus da USP

SÃO PAULO - Ao menos sete suspeitos invadiram e assaltaram na tarde desta quinta-feira, 30, uma agência bancária dentro do campus da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 13 horas, quatro homens e três mulheres invadiram o banco, renderam o segurança e levaram um malote de dinheiro, cuja quantia é desconhecida. A arma do vigia também foi roubada. Ninguém ficou ferido nem foi preso. O caso foi registrado no 93º Distrito Policial.