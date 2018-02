Grupo arromba mercado e explode caixas eletrônicos na Grande SP

SÃO PAULO - Três bandidos explodiram dois caixas eletrônicos no interior de um supermercado, após usar um carro para arrombar a porta do local, na madrugada desta quinta-feira, 21. O supermercado fica na Avenida Carmela Thomeu, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Apesar da explosão, os assaltantes não conseguiram abrir os caixas e fugiram sem levar nada.

Duas câmeras de segurança flagraram a ação dos assaltantes. Eles chegaram em um Voyage preto e aceleraram o veículo, de ré, contra a porta de metal do comércio. Dois homens desceram, enquanto o motorista permaneceu no carro, e colocaram explosivos entre os dois caixas. Os criminosos se afastaram e, após cinco segundos, houve a explosão.

Depois de verificarem que os cofres dos caixas ficaram intactos, os homens entraram no veículo e fugiram sem levar nada. A ação durou cerca de um minuto. Policiais da 2ª Companhia do 31º Batalhão encontraram o Voyage, com queixa de furto, em uma rua próxima ao mercado. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial.

O gerente do mercado, que não quis se identificar, disse que outros estabelecimentos comerciais já haviam pedido a retirada de caixas eletrônicos com medo de assalto. "Nós deixamos porque é um serviço a mais que oferecemos à população. Não devemos deixar o medo vencer, mas desse jeito está difícil", falou o gerente.

De acordo com levantamento feito pela reportagem, ocorreram 86 casos de assalto a caixa eletrônico no Estado de São Paulo, em madrugadas, desde o começo do ano. Só em Guarulhos foram 12. Em 60 deles os bandidos usaram explosivos, e em 32 os caixas estavam dentro de um supermercado.