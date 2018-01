Grupo arromba caixa eletrônico e foge com cofre em SP

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Um caixa eletrônico do Banco Itaú, na Avenida Santo Amaro, no Alto da Boa Vista, zona sul de São Paulo, foi arrombado por criminosos no início da madrugada desta terça-feira, 12.

O vigilante que presta serviço externo de segurança para o banco foi até o local após ouvir o alarme do caixa. Ao chegar, testemunhou três homens fugindo em um Renault Scénic preto. O compartimento onde fica o cofre foi aberto e o dinheiro levado pelos bandidos.

Segundo a polícia, com uso de uma furadeira, os ladrões fizeram várias perfurações na placa de aço que protege o cofre, instalado atrás da máquina. Em seguida, supostamente usando uma marreta, arrancaram a placa e retiraram o cofre.

Não se sabe ainda a quantia levada. Policiais militares da 4ª Companhia do 1º Batalhão foram acionados, mas, até as 4h15, nenhum suspeito havia sido preso. O caso foi encaminhado para a delegacia de Santo Amaro (11ºDP).