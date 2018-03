Grupo armado mata três pessoas e fere outra em Guarulhos, Grande SP

Atualizado às 5h25

SÃO PAULO - Três homens foram mortos e um sobreviveu em uma chacina ocorrida por volta das 21h15 desta sexta-feira, 31, em um salão de cabeleireiros localizado na altura do nº 788 da Rua José Rangel Filho, no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, na região leste da Grande São Paulo.

Segundo uma testemunha que não quis ser identificada, dois homens armados, um deles de pistola, ambos em um veículo, pararam em ao estabelecimento comercial e atiraram contra as pessoas que estavam dentro do salão. Três das vítimas morreram no local. A outra, ferida em uma das pernas e nas costas, foi socorrida pelos bombeiros e continua internada, porém não foi informado em qual hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais militares da 2ª Companhia do 31º Batalhão foram acionados, mas nenhum suspeito havia sido detido até as 5 horas deste sábado, 1. Segundo informações preliminares, pelo menos dois dos homens mortos tinham passagem pela polícia e uma das três vítimas seria parente de um vereador do município.

Horas antes, a Polícia Militar realizou na mesma região uma apreensão significativa de crack após uma suposta denúncia anônima, o que não descarta, segundo a Polícia Civil, a possibilidade da tentativa de chacina ter sido uma represália de traficante contra eventuais denunciadores. Ambos os casos foram registrados no 7º Distrito Policial da cidade.

Já os dados da chacina foram encaminhados também para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).