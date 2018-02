Grupo armado invade e rouba laboratório de remédios

SÃO PAULO - Cerca de 20 homens fortemente armados invadiram e roubaram o Complexo Industrial da Eurofarma em Itapevi, na Grande São Paulo, durante a madrugada desta segunda-feira, 22. O grupo carregou caminhões com medicamentos da unidade e fugiram, depois de render os porteiros do local. De acordo com a Polícia Militar, até às 14h20 de hoje, ninguém havia sido preso.

O boletim de ocorrência ainda não foi concluído, afirma a Secretaria de Segurança Pública. Segundo o órgão, o delegado titular da Delegacia de Itapevi, onde é feito o registro, espera o envio das notas fiscais dos produtos roubados pela empresa.

O assalto aconteceu por volta das 3h20 desta segunda, registra a Polícia Militar. Uma viatura da corporação foi acionada via rádio para atender a um roubo no endereço do complexo, às margens da Rodovia Castelo Branco, no bairro Itaqui.

No local, os funcionários disseram que o grupo estava fortemente armado e que todos os porteiros foram rendidos pelos bandidos.

Os assaltantes entraram com quatro caminhões na indústria e os encheram com medicamentos da empresa. Além dos remédios, um Fiat Siena prata também foi roubado.

A Eurofarma Laboratórios S.A. confirmou, em nota, o roubo dos medicamentos e também de matérias-primas da unidade. Segundo eles, ninguém ficou ferido.

O complexo invadido funciona normalmente nesta segunda, afirma a Eurofarma. O valor do prejuízo não será divulgado para não interferir nas investigações, diz a empresa.