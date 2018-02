Grupo armado invade e assalta casa de deputado em São Paulo

SÃO PAULO - Três homens armados com metralhadoras e pistolas invadiram a residência do deputado estadual Antonio Salim Curiati (PP) no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 23. Os criminosos renderam uma empregada doméstica no momento em que ela saiu da casa para jogar o lixo fora. O trio entrou no imóvel, por volta das 8h50, e rendeu o deputado e a mulher dele. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram agredidas com tapas.

Os bandidos permaneceram no imóvel por aproximadamente 40 minutos e levaram joias, celulares, relógios e dinheiro. Os assaltantes fugiram em um Tucson, onde o quatro assaltante estava. Até as 11h30, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso será registrado no 34º Distrito Policial, na Vila Sônia. Ninguém ficou ferido.