Criminosos fazem arrastão em prédio na Vila Andrade

SÃO PAULO - Um grupo armado fez um arrastão em um condomínio na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 10. Cerca de 10 homens entraram normalmente pela garagem com o controle remoto do portão, por volta das 15h35, assaltaram ao menos oito apartamentos e fizeram moradores reféns no quarto do zelador. Até as 7 horas desta quarta-feira, 11, ninguém havia sido preso.

A Polícia Militar foi acionada por moradores de outros prédios, mas chegou ao edifício na Rua Alexandre Benois quando os ladrões já haviam fugido. Durante o deslocamento dos policiais, dois carros foram vistos em atitude suspeita e fugiram da corporação.

Um dos veículos foi abandonado em uma rua próxima e, dentro dele, foram encontrados vários objetos roubados das vítimas do condomínio, como computadores, relógios, dinheiro, óculos e joias.

O caso está sob responsabilidade do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi).