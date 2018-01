Grupo armado é preso na Favela Heliópolis

Uma denúncia anônima levou policiais do 46º Batalhão a deter, por volta das 2 horas desta sexta-feira, 30, quatro supostos integrantes de uma quadrilha que estava reunida na Rua Rita de Cássia, região da Favela Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

Ao receber a informação de que um grupo armado, com cerca de 20 pessoas, se reunia naquele momento para acertar detalhes sobre um possível ataque a bases da PM na capital, os policiais foram até o endereço fornecido e detiveram quatro homens, todos maiores de 18 anos e com passagem pela polícia.

Os demais, cerca de 10, conseguiram fugir. Com o quarteto, a PM apreendeu uma metralhadora, uma pistola calibre 380, uma granada, um silenciador e cinco veículos: um Celta, um Corsa, um Golf, e duas vans Ducato. Dois dos veículos, segundo a PM, estavam com as placas adulteradas; os outros três eram roubados.