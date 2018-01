Grupo aproveita ruído de fogos de artifício para explodir agência

SOROCABA – Bandidos aproveitaram o barulho dos fogos de artifício na virada do Natal para explodir dois caixas automáticos de uma agência do banco Santander, no início da madrugada desta quinta-feira, 25, em Itupeva, região de Campinas, interior de São Paulo. A agência fica no centro da cidade, a 150 metros da base da Guarda Municipal, e havia muita gente na rua festejando a data.

Guardas municipais chegaram rápido ao local das explosões, mas os bandidos já haviam fugido. De acordo com testemunhas, pelo menos cinco homens usaram dois automóveis na fuga.

A Polícia Militar também foi à agência e saiu no encalço dos criminosos, mas não conseguiu alcançá-los. De acordo com a PM, apesar da explosão que destruiu a agência, os cofres dos caixas ficaram intactos e os ladrões não teriam conseguido levar o dinheiro. Eles abandonaram um pé-de-cabra no local do crime.

Estatísticas da Secretaria da Segurança Pública indicam que os roubos a banco voltaram a crescer no Estado. De uma média de 13 casos por mês até setembro, o número de ataques subiu para 21 em setembro e 23 em outubro. Desde o início do ano foram registrados 165 roubos a banco no em todo o Estado, a grande maioria com o uso de explosivos.