Grupo acampa na Assembleia de SP Quinze integrantes do Ocupe São Paulo invadiram a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na tarde desta segunda-feira, 12, após serem retirados de forma pacífica, acamparam na frente da Casa. A saída foi negociada com a Polícia Militar pelo presidente da Alesp, Samuel Moreira Junior (PSDB), que ordenou livre acesso para que os manifestantes possam, por exemplo, usar os banheiros. Os acampados querem se reunir com os deputados para pedir reforma política e o fim da PEC 01, que restringe o poder de investigação do Ministério Público no Estado.